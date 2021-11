Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vinte e um dos cientistas agraciados com a medalha da Ordem do Mérito Científico no Brasil renunciaram à condecoração este sábado, em protesto por estar ter sido retirada a dois colegas autores de trabalhos que desagradaram ao governo brasileiro.

Numa carta aberta divulgada pela Globo, os cientistas dizem ter tomada a decisão de recusar a homenagem “em solidariedade” com os dois colegas, Marcus Vinícius Lacerda e Adele Schwartz Benzaken, por uma questão de “postura ética”.

Tal exclusão, inaceitável sob todos os aspetos, torna-se ainda mais condenável por ter ocorrido em menos de 48 horas após a publicação inicial, em mais uma clara demonstração de perseguição a cientistas, configurando um novo passo do sistemático ataque à ciência e tecnologia por parte do governo vigente”, escreve o grupo.

Os 21 agraciados aproveitaram ainda para deixar outras críticas ao executivo de Jair Bolsonaro: “A homenagem oferecida por um governo federal que não apenas ignora a ciência, mas ativamente boicota as recomendações da epidemiologia e da saúde coletiva, não é condizente com nossas trajetórias científicas”, dizem.

Lacerda e Benzaken faziam parte da lista de agraciados inicialmente divulgada esta quarta-feira, mas o Presidente Bolsonaro decidiu revogar a atribuição da Ordem aos dois na sexta-feira. O médico Marcus Lacerda foi autor de um dos primeiros estudos que questionavam a eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19. Já Benzaken, antiga diretora do Departamento HIV do ministério da Saúde que foi demitida, publicou recentemente um trabalho sobre a prevenção de doenças para transsexuais.