Mais de três quartos da população da China já está totalmente inoculada contra a Covid-19, de acordo com dados oficiais divulgados pela Comissão Nacional de Saúde.

No total, desde sexta-feira, a China inoculou com todas as doses cerca de 1,072 milhões de pessoas, ou 75,96% da população do país.

Mais de 2,31 milhões de doses das vacinas foram administradas até agora na China, disse o porta-voz da Comissão Mi Feng.

As sete vacinas aprovadas até agora pelas autoridades chinesas – todas elas desenvolvidas na China – variam no número de doses necessárias para completar o calendário de inoculação: as mais comummente utilizadas são duas, mas há também doses únicas ou mesmo três doses.

As autoridades já começaram a dar doses de reforço a grupos de risco como os idosos e os trabalhadores aduaneiros, e até agora já foram dados quase 38 milhões de injeções deste tipo.

A China optou por uma política de tolerância zero contra o coronavírus que lhe permitiu manter taxas de infeção muito baixas com protocolos que incluem o confinamento e testes em massa assim que um caso é detetado numa localidade, e o encerramento quase total das fronteiras.

Apesar disso, o objetivo claro de garantir que não haja contágios no território nacional significa que as autoridades falem agora de uma situação “grave e complexa” após os surtos que se têm vindo a propagar em algumas províncias desde meados de outubro, com cerca de 900 casos de transmissão local.