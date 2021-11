Não foi o final de domingo de MotoGP que os portugueses esperavam. Tudo parecia correr bem para Miguel Oliveira, que começou a corrida em 17.º lugar mas conseguia rodar há bastantes voltas no top 10, depois de um arranque fantástico. No entanto, uma queda muito perto do final da corrida, com Iker Lecuona a “varrer” o português, deixou o “Falcão” com queixas, pelo que recebeu assistência médica.

Após o fim da corrida, uma passagem perto dos camiões da KTM, no corredor onde estão paradas todas as viaturas deste estilo das equipas, deixava no ar que não havia motivo para preocupações maiores. O movimento era tranquilo atrás das boxes, no paddock, pelo que não se anteviam males maiores.

No Twitter, os responsáveis do MotoGP foram deixando informações sobre os pilotos, informando não só quando a corrida foi terminada a duas voltas do fim com a exibição da bandeira vermelha, mas também explicando que os pilotos estavam conscientes.

Not the way we wanted to see the race end! ????

We can confirm though that both riders involved in the incident are up and conscious ????#AlgarveGP ???? pic.twitter.com/wvW1d4hZiu

— MotoGP™???? (@MotoGP) November 7, 2021