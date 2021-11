Everton Cebolinha e uma exibição que foi, finalmente, de chorar por mais (a crónica do Benfica-Sp. Braga)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De repente, tudo mudou. O Benfica estava a realizar um início de temporada positivo, estava a marcar muitos golos, a carimbar vitórias consecutivas e a resguardar a liderança da Primeira Liga enquanto realizava uma participação competitiva na Liga dos Campeões. No final de setembro, os encarnados anularam o Barcelona na Luz mas não voltaram a recuperar dessa explosão de adrenalina: este domingo, chegavam ao jogo contra o Sp. Braga vindos de três partidas consecutivas sem ganhar, já sem o primeiro lugar do Campeonato e depois de uma goleada pesada frente ao Bayern em Munique.

Num domingo gordo, com os “três grandes” a entrarem em campo de forma consecutiva, o Benfica defrontava os minhotos já depois de o FC Porto ter derrotado o Santa Clara nos Açores e o Sporting também ter vencido em Paços de Ferreira. Ou seja, a equipa de Jorge Jesus estava obrigada a ganhar ao Sp. Braga na Luz para se manter a um ponto da liderança partilhada dos rivais e não permitir a aproximação, precisamente, do conjunto de Carlos Carvalhal. Ainda assim, os encarnados surgiam no relvado com uma pressão que já não era só desportiva — era também técnica e institucional, já que o jogo era o culminar de uma semana em que Jesus foi contestado, em que alegadas diferenças de ideias entre o treinador e o plantel foram notícia e em que o técnico podia começar a ser engolido pelo avolumar das críticas. Algo que ficou notório quando o nome de Jesus foi dito pelo speaker, antes do apito inicial na Luz, e foi possível ouvir muitos assobios nas bancadas.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Sp. Braga, 6-1 11.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto) Benfica: Vlachodimos, Lucas Veríssimo (Morato, 34′), Otamendi, Vertonghen, Gilberto (Diogo Gonçalves, 65′), Weigl, João Mário (Paulo Bernardo, 23′), Grimaldo, Rafa, Darwin (Gonçalo Ramos, 65′), Everton (Pizzi, 65′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Helton Leite, Meïté, Seferovic, Yaremchuk Treinador: Jorge Jesus Sp. Braga: Matheus, Paulo Oliveira, Diogo Leite, Sequeira (Francisco Moura, 45+6′), Fabiano (Yan Couto, 45′), Al Musrati, Castro (Lucas Mineiro, 64′), Galeno, Lucas Piazon, Abel Ruiz (Vitinha, 45′), Ricardo Horta Suplentes não utilizados: Tiago Sá, Bruno Rodrigues, André Horta, Mario González, Iuri Medeiros Treinador: Carlos Carvalhal Golos: Grimaldo (2′), Ricardo Horta (12′), Darwin (38′), Rafa (42′ e 45+3′), Everton (52′ e 59′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Al Musrati (27′), a Gilberto (49′), a Pizzi (81′), a Gonçalo Ramos (83′), a Lucas Mineiro (90′)

Nada que, contudo, o preocupasse demasiado. “Sou treinador dos meus jogadores e defendo os interesses do Benfica. É o que faço com os meus filhos. Primeiro sou pai e depois é que sou amigo. Primeiro são jogadores e depois é que sou amigo deles. Não sou treinador há dois anos, já sabem como sou. São as exigências do treinador para o jogador”, explicou Jorge Jesus na antevisão da receção aos minhotos, comentando principalmente uma troca de ideias mais acesa que protagonizou com Lucas Veríssimo na partida com o Bayern Munique.

Este domingo, depois de ter poupado Otamendi, Weigl e Rafa devido aos cartões amarelos que todos tinham na Liga dos Campeões, o treinador devolvia a titularidade aos três e guardava a surpresa para o ataque, onde Yaremchuk começava no banco e Everton saltava para o onze inicial. Gilberto era a opção primordial na direita da defesa, com Diogo Gonçalves a ser suplente, e Seferovic regressava à convocatória depois de várias semanas lesionado. Do outro lado, Carlos Carvalhal apostava em Abel Ruiz e Fabiano e deixava Vitinha e Iuri Medeiros no banco num Sp. Braga que surgia na Luz vindo de 10 jogos consecutivos sem sofrer qualquer derrota.

⌚️15' SLB 1-1 SCB ⚠️Mais de 2 anos e meio depois, ????????Álex Grimaldo volta a marcar na Luz. É o 2.º golo do defesa espanhol esta temporada: Gil Vicente e SC Braga pic.twitter.com/1pDsskBRaZ — playmakerstats (@playmaker_PT) November 7, 2021

O Benfica começou o jogo praticamente a ganhar: logo ao segundo minuto, Gilberto lançou Darwin no corredor direito, o uruguaio desequilibrou até à linha de fundo e cruzou atrasado e para o poste oposto, com Grimaldo a aparecer totalmente sozinho para fazer um raro golo de cabeça (2′). Ainda assim, a conquista da embrionária vantagem não mascarou a nervosa entrada dos encarnados, que passaram muito tempo a tentar adaptar-se à pressão alta do Sp. Braga e não souberam capitalizar o golo, juntando muito os setores no próprio meio-campo e entregando a larga maioria da posse de bola e da iniciativa ao adversário. No seguimento dessa ideia, a equipa de Carlos Carvalhal acabou por conseguir chegar ao empate ainda dentro do quarto de hora inicial, com Ricardo Horta a aparecer totalmente isolado depois de um passe de Castro e a atirar cruzado à saída de Vlachodimos (12′), num lance onde ficou claro que a defesa do Benfica parou à espera de que fosse assinalado fora de jogo.

Depois do empate, a conjuntura parecia começar a unir-se contra a equipa de Jorge Jesus. João Mário foi o primeiro a sair com problemas físicos, proporcionando a estreia do jovem Paulo Bernardo no Campeonato, e Lucas Veríssimo também teve de deixar o relvado na sequência de um choque contra o poste depois de um lance com Galeno, sendo rendido por Morato. Pelo meio, o Sp. Braga continuava a dominar na posse de bola, já tinha mais remates e ia conseguindo aplicar a estratégia que tinha levado para a Luz e que se prendia com a pressão alta, com a profundidade nas costas da defesa e com o aproveitamento da largura que Galeno e Fabiano proporcionavam. A eficácia, porém, fez a diferença.

Já perto do intervalo, numa altura em que o Benfica parecia querer intensamente a paragem mas para reorganizar ideias e acalmar a equipa, Darwin recuperou a vantagem encarnada: Grimaldo apareceu na esquerda a rematar cruzado para defesa de Matheus e o uruguaio, na recarga e mesmo com pouco ângulo, atirou para a baliza desprotegida (38′). O Sp. Braga sofreu um verdadeiro balde de água fria e não mais conseguiu agarrar o discernimento e a maturidade que vinha a demonstrar, ficando totalmente refém dos contra-ataques rápidos do adversário até ao final da primeira parte. Rafa marcou o terceiro golo do Benfica depois de uma arrancada em que combinou com Everton e tirou um defesa da frente para finalizar de forma brilhante (43′) e ainda teve tempo para bisar e carimbar a goleada ao aparecer outra vez isolado e outra vez depois de uma assistência do brasileiro (45+3′). No lance do quarto golo dos encarnados, contudo, Sequeira lesionou-se sozinho e teve de sair de maca, sendo substituído por Francisco Moura.

???????? INTERVALO | Benfica 4 – 1 Braga ???? Guerreiros permissivos, vão "enchendo o saco"

???? Benfica mortífero, aproveitou 4 em 6 enquadrados

???? João Mário e Lucas Veríssimo já saíram, lesionados#LigaBwin #LigaPortugalBwin #SLBSCB pic.twitter.com/ZVsaJBRIBW — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) November 7, 2021

