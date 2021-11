Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dragões, leões e águias voltam ao campeonato depois da Liga Milionária. Os três grandes entram em ação este domingo, que fecha com jogo grande no Estádio da Luz. A liderança volta a estar em jogo e vai poder acompanhar tudo em direto na Rádio Observador numa tripla emissão especial.

O FC Porto é o primeiro a entrar em campo, nos Açores, frente ao Santa Clara. Os dragões empataram em Milão e deslocam-se até ao terreno do lanterna vermelha para defenderem o primeiro lugar na classificação. Depois das 16h30 aquece o pré-jogo com o contributo de Júlio Magalhães, adepto azul e branco e membro das Manhãs da Rádio Observador.

Já a saber o resultado dos azuis e brancos chega a hora do Sporting jogar frente ao Paços de Ferreira. Os leões entram para esta jornada com os mesmos pontos que o FC Porto e espreitam um deslize nos Açores para saltarem para o comando da Liga. A olhar para a partida no Estádio Capital do Móvel estará Paulo Alves, que conta com a companhia do adepto leonino João Castro, autor do podcast Sporting160.

A fechar o dia, o jogo de cartaz desta 11ª jornada: o Benfica recebe o Sporting de Braga. Os encarnados perderam o primeiro lugar e, com os dois rivais a jogarem antes, podem entrar em campo ainda mais longe. Os bracarenses chegam a Lisboa no quarto posto, a 6 pontos dos benfiquistas. Jogo grande que conta com a análise de Gabriel Alves, autor do podcast A Força da Técnica e a Ténica da Força, e com os adeptos: o humorista João Pinto, adepto encarnado, e Barroso, antiga glória bracarense.

Pode ainda contar com Relatório de Jogo em dose dupla dos jogos de FC Porto e Sporting e, como não podia deixar de ser, conte também com a ajuda do nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta, que vai analisar o trabalho da arbitragem das três partidas.

Uma tripla emissão especial da Rádio Observador que conta com a coordenação de Hugo Silva e Vicente Figueira. De olhos no Estádio de São Miguel vão estar os jornalistas Miguel Cordeiro e Diogo Varela, na Capital do Móvel pode contar com o relato de Ricardo Loureiro e Pedro Fernandes e, finalmente, os seus ollhos na Luz serão os dos jornalistas André Maia e João Filipe Cruz.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android).