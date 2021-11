Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O líder do partido trabalhista britânico, Keir Starmer, acusou o primeiro-ministro Boris Johnson de ter tido um comportamento “corrupto e desprezível” por ter tentado “proteger” o deputado conservador Owen Paterson, acusado de ter quebrado as regras de lobbying do Parlamento britânico.

“Em vez de manter os padrões, o primeiro-ministro ordenou aos seus deputados que protegessem o seu amigo e destruíssem o sistema. Isso é corrupto, é desprezível e não foi um comportamento de uma vez só”, afirmou o líder da oposição em entrevista a Andrew Marr, da BBC, este domingo.

It's not a mistake. It's corrupt, it's contemptible and it's not a one-off.#Marr pic.twitter.com/wVYol5qrCz — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 7, 2021

Owen Patterson era deputado conservador pelo círculo de North Shropshire e foi recentemente acusado pela comissária dos Padrões Parlamentares de ter quebrado as regras de lobbying para deputados. Em causa está o facto de Patterson ser consultor de duas empresas, a Randox Laboratories e a Lynn’s Country Foods, em nome das quais terá tentado influenciar decisões da Agência para os Padrões Alimentares e de membros do governo, segundo a BBC.

Paterson foi imediatamente suspenso, mas, na sequência do escândalo, o governo de Boris Johnson promoveu uma emenda parlamentar para alterar as regras nestes casos que incluía uma reintegração de Paterson na Câmara dos Comuns até que o processo estivesse concluído. A proposta foi aprovada, mas 13 deputados conservadores desafiaram a disciplina de voto e 98 faltaram à votação, como aponta o Telegraph.

Este domingo, o ministro do Ambiente, George Eustice, admitiu que o governo tinha feito “um erro”, mas classificou a rebelião dentro do partido como “uma tempestade num copo de água” — o que irritou ainda mais alguns deputados tories. Um deles, Robert Largan, disse que Eustice tinha feito mal em tentar minimizar o escândalo: “Um primeiro-ministro leal tem uma característica individual boa, mas acho que eles erraram aqui”, disse à Times Radio. Outro colega de bancada, Tobias Ellwood, foi ainda mais longe numa entrevista à BBC Radio: “Perdemos o norte e precisamos de encontrar a nossa bússola moral”, sentenciou.

A postura do governo no caso de Paterson tem levado ao surgimento de várias críticas vindas de dentro do Partido Conservador, a vários níveis. Este sábado foi a vez do antigo primeiro-ministro John Major ter classificado a posição de Boris Johnson e do seu executivo como “politicamente corrupta”. “Há um cheiro de ‘Agora mandamos nós’ no comportamento deles”, afirmou.