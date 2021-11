Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2019/20, quando chegou ao Dragão, Luis Díaz chegou aos 10 golos ao fim de 26 jogos. Em 2020/21, na época passada, precisou de 45 partidas para atingir a mesma marca. Esta temporada, depois de 16 encontros, já leva os 11 golos — antecipando desde já que está mesmo bem encaminhado para registar o melhor ano ao serviço do FC Porto.

Este domingo, contra o Santa Clara, o avançado colombiano fez mais dois golos e subiu à liderança isolada dos melhores marcadores da Primeira Liga, com nove, superando o colega Taremi e também Banza, do Famalicão. Luis Díaz leva três jogos consecutivas a marcar, depois de também já ter feito golos ao Boavista e ao AC Milan — algo que não alcançava desde outubro de 2019, nos primeiros meses que passou em Portugal. Logo após o apito final em São Miguel, na flash interview, o jogador de 24 anos mostrou-se satisfeito com o rendimento global da equipa.

“Quero começar por destacar o trabalho que cada um realizou desde o início de jogo. Foi um excelente desempenho do FC Porto. Criámos várias ocasiões durante a primeira parte e conseguimos fazer um golo. Na segunda parte tudo foi mais fácil porque o Santa Clara assumiu outra postura e conseguimos ampliar o marcador. É uma vitória que premeia a entrega de todos e estou feliz por ter ajudado. Preparamos cada jogo de uma maneira diferente. Tínhamos perdido aqui para a Taça da Liga e isso deixou-nos um sabor amargo”, explicou Luis Diáz, comentando depois o próprio momento de forma.

⚽⚽Bisa Luis Diaz: chega aos 11 golos na época (16 jogos) e iguala o seu registo total da temporada passada (47 jogos) pic.twitter.com/b1qM1T45QG — playmakerstats (@playmaker_PT) November 7, 2021

“Tento dar o máximo em cada jogo e adaptar as minhas caraterísticas ao que o desenrolar da partida pede. Voltar a marcar nos Açores não é mais do que uma coincidência e um reflexo dessa entrega. Sinto-me muito bem nesta fase mas nada disto me deixa conformado porque essa atitude não me leva a lado nenhum, pelo que vou continuar a trabalhar com a mesma determinação para ajudar a equipa e continuar a ser um dos melhores jogadores da Liga”, completou o colombiano.

Certo é que, com a sexta vitória consecutiva no Campeonato e a manter-se invicto na competição, o FC Porto assegurou desde logo que vai manter-se na liderança da classificação no final da jornada. Com 29 pontos ao fim de 11 partidas da Liga, os dragões já atingiram a segunda melhor pontuação desde que Sérgio Conceição é o treinador — só superada pelos 31 de 2017/18, ano em que foram campeões nacionais. Depois do jogo, Conceição também estava contente com a exibição da equipa.

3.ª jornada consecutiva em que o FC Porto marca 3 + ⚽golos (total de 10 golos neste período) ⚠Nas 6 últimas jornadas da Liga????????, o FC Porto marcou um total de 19 golos (média superior a 3 golos/jogo) pic.twitter.com/YZGdYGNQFR — playmakerstats (@playmaker_PT) November 7, 2021

“Fizemos um jogo muito competente depois de uma jornada europeia fantástica da nossa parte. Vir aos Açores não era fácil porque o terreno é difícil. O Santa Clara organizou-se bem defensivamente mas conseguimos desmontar essa organização. Por vezes, tivemos alguma falta de discernimento no momento de concluir as jogadas. Tivemos mais situações no primeiro tempo para irmos para o intervalo com um resultado diferente. O Santa Clara nunca conseguiu perturbar-nos. Na segunda parte, um grandíssimo golo, o segundo. Grande passe do Otávio, foi de uma beleza incrível. Depois, naturalmente, fomos jogando sempre à procura da baliza do adversário”, atirou o técnico, justificando que não fez grandes poupanças no onze porque desta feita a equipa teve quatro dias para descansar.

“Hoje era o quarto dia. Quando jogamos ao terceiro dia é diferente. Os jogadores estão com uma confiança enorme. Eu vou mudando, depende daquilo que o jogo ditar e daquilo que eu estou a ver. Há que realçar a boa atitude da equipa”, acrescentou, lembrando que o bom momento do FC Porto vem “do trabalho, da evolução da equipa e dos jogadores”. “Temos muitos jovens, temos uma equipa que nos dá a possibilidade de os potenciar. Temos uma mescla. É a nossa obrigação, temos de ser competentes se queremos ser campeões”, disse Sérgio Conceição.