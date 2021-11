Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou este sábado a lei que prevê extinguir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). A definir noutros decretos de execução desta lei fica, porém, a repartição das atribuições de natureza policial da futura Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), assim como a situação do pessoal que integra atualmente o SEF e que será integrado nesta nova entidade

No comunicado publicado no site da Presidência, Marcelo explica que, “atendendo ao contexto vivido”, em que o parlamento foi dissolvido e foram convocadas eleições, e sendo esta lei agora promulgada um diploma de enquadramento, reserva-se depois a apreciação decisiva relativamente ao decreto-lei ou decretos-leis da sua execução.

Esta nova lei aprova a reestruturação do sistema português de controlo de fronteiras, reformulando assim o regime das forças e serviços que exercem a atividade de segurança interna e fixando outras regras de reafetação de competências e recursos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

“Correspondendo, no essencial, a cumprimento do previsto no Programa do Governo, quanto à repartição das atribuições de natureza policial, o decreto submetido a promulgação remete para decreto-lei de execução matérias muito relevantes, como sejam, nomeadamente, a caracterização jurídica da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA) – definida como serviço administrativo, num preceito, e da administração indireta do Estado, noutro, mas ficando por esclarecer se dispõe ou não de personalidade jurídica –, a concreta composição e operacionalidade do órgão consultivo que junto dela funciona, e, sobretudo, a coordenação entre a APMA e as diversas entidades policiais e delas entre si”, lê-se no comunicado.

Marcelo Rebelo de Sousa mantém a mesma reserva para “a situação do pessoal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a transferir para a APMA, até à criação desta, se ela ultrapassar o prazo estabelecido para a entrada em vigor do diploma. “Quer isto dizer que o decreto agora em análise vai depender, de forma significativa, daquele ou daqueles decretos-leis que o vierem a aplicar”, lê-se.

A proposta, que foi acordada entre o PS e BE, extingue o SEF e as competências policiais vão passar para a PSP, GNR e Polícia Judiciária e para uma nova entidade: a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA).

A APMA terá a “missão de concretizar as políticas públicas em matéria migratória e de asilo, nomeadamente a de regularização da entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, emitir pareceres sobre os pedidos de vistos, de asilo e de instalação de refugiados, assim como participar na execução da política de cooperação internacional do Estado português no âmbito das migrações e asilo”.