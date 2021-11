Astro, membro fundador dos britânicos UB40, morreu aos 64 anos. O artista, cujo nome real é Terence Wilson, morreu após “uma curta doença”, tal como anunciado no Twitter.

“Estamos absolutamente devastados e de coração partido por ter de dizer que o nosso amado Astro morreu hoje após uma curta doença. O mundo nunca mas vai ser o mesmo sem ele”, lê-se na curta nota divulgada no sábado.

We are absolutely devastated and completely heartbroken to have to tell you that our beloved Astro has today passed away after a very short illness. The world will never be the same without him.

We ask you to please respect his family’s privacy at this incredibly difficult time. pic.twitter.com/GRDjtApyzy

— ALI CAMPBELL & ASTRO (@UB40) November 6, 2021