Elon Musk, o fundador da Tesla e da SpaceX, diz que a única forma que tem de pagar impostos seria ao vender ações e, por isso, foi perguntar aos seus seguidores no Twitter se é isso que deve fazer. E deixou garantia: qualquer que seja o resultado vai seguir o que a maioria escolher. Cerca de 58%, o equivalente a dois milhões responderam que sim. A votação durou 24 horas e votaram 3,5 milhões de utilizadores.

“Tem-se falado muito ultimamente sobre as mais-valias potenciais (os ganhos só se concretizam quando há venda) serem um meio de evasão fiscal, por isso, proponho vender 10% das minhas ações na Tesla. Apoiam isto?”, questiona.

A Bloomberg escreve que a percentagem de ações que Musk pondera vender está avaliada em cerca de 21 mil milhões de dólares (cerca de 18 mil milhões de euros). Ao todo, o fundador da Tesla detém ações naquela empresa que, em conjunto, valem mais de 200 mil milhões de dólares. Numa outra publicação, Musk diz que “não recebe um salário em dinheiro ou bónus de qualquer sítio. Só tenho ações, portanto a única forma de pagar os impostos pessoalmente é vendendo ações”.

Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock.

