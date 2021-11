Paulo Goulart: cuidados espirituais

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Título: Santos da Casa Fazem Milagres

Fotografia: Paulo Goulart

Texto: João Vilela Geraldo

Editor: Museu Carlos Machado, Ponta Delgada

Design: Nuno Furtado

Páginas: 152

Preço: 18 €

Não sei se há actualmente nos Açores pintores figurativos de nova geração, mas não duvido que há naquelas ilhas — ou que vai até aquelas ilhas — um sortido rico de fotógrafos que expõe, publica e merece a nossa atenção.

Se a paisagem é ali um motivo inescapável, a condição humana insular também é objecto de ampla, poderosa e diversificada inquirição fotográfica, cuja intensidade e qualidade, creio, não tem equivalente noutras regiões do país. Pepe Brix (1984-) expõe no Museu de Santa Cruz das Flores uma escolha das suas imagens feitas ao acompanhar pescadores de atum. Rui Caria (1972-) apresenta na Galeria Leica, do Porto, “As mulheres da terra”, um portefólio de retratos de criadoras de vacas leiteiras na ilha Terceira. Numa dúzia de ruas de Ponta Delgada, em São Miguel, Eduardo Leal colou há duas semanas outros tantos cartazes com fotografias de mulheres pescadoras, a que chamou “Açorianas do mar”. Em 2019-20 Pauliana Valente Pimentel (1975-) expôs no Arquivo Municipal de Fotografia, em Lisboa, um inquérito panorâmico às perplexidades da juventude micaelense, chamando a título a expressão freudiana “No narcisismo das pequenas diferenças”. E no Núcleo de Arte Sacra do Museu Carlos Machado — no belo edifício da igreja do Colégio, em Ponta Delgada — Paulo Goulart (1973-) exibe agora “Santos da casa fazem milagres”, prestando inesperada atenção àqueles crentes católicos que diariamente tomam a seu cargo o cuidado de capelas e ermidas um pouco por toda a ilha verde, até mesmo “nesses pequenos recantos perdidos da paisagem” a que se refere o texto de abertura (p. 2).

É uma exposição que surpreende. Desde logo porque parece ser uma actualização contemporânea do magnífico quadro de Domingos Rebêlo O Viático (1919) que domina o hall do museu com os seus 2,5 x 3m. A devoção religiosa tem nos Açores uma expressão incomum, que parece resistir sem mácula ou esforço ao laicismo dominante. Grandes estruturas conventuais em quase todas as ilhas dão ainda hoje prova inequívoca da antiga presença das Ordens mendicantes no arquipélago, exigindo e exibindo um prodígio de arquitectura e construção em meio adverso só comparável às indispensáveis fortificações militares dos séculos XVI-XIX. Goulart não busca essa imponência, preferindo os pequenos templos cingidos numa correnteza de casas, que ocupam — e muitas vezes ocupam — os fundos dum cemitério, ou integram uma quinta senhorial ou um convento remanescente. Ainda que em geral estejam muito bem cuidadas, o fotógrafo não ilude sequer quanto as inclemências oceânicas podem atingir fachadas — dando-lhes por vezes uma patine impressiva de rara beleza que nenhuma repintura fresca alcançaria —, nem deixa de lado situações de ruína, decrepitude ou descaso como sinais do nosso tempo espiritual ou da própria circunstância da vida islense, ainda hoje muito marcada por êxodo e desertificação humana.