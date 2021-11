Penálti falhado, bola no poste, goleadores em branco e a resposta do "traidor": o dérbi da Madonnina teve tudo menos um vencedor

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A chegada de Ronaldo à Juventus ajudou, a criação de “equipas de autor” como a Atalanta ou o Sassuolo também deu o seu empurrão a nível de competitividade, a dança de treinadores nas principais equipas no último verão teve a sua influência. Uma coisa parece certa: a Serie A ainda não voltou ao peso que tinha nos anos 90 (provavelmente não voltará a chegar pelo crescimento de outros campeonatos como o inglês) mas deu um salto substancial entre as maiores ligas. E o dérbi da Madonnina entre AC Milan e Inter ajudou nesse percurso, com os nerazurri a sagrarem-se campeões na última época e os rossoneri a liderarem a par do Nápoles a prova esta temporada. Os grandes de Milão estão de volta e deram de novo espectáculo.

???????? El doble tifo de los aficionados del Milan en la previa del Derby // el tifo de los aficionados del Inter en la previa del Derby ¡¡Derby della Madonnina!! (Fotos vía @DaniellaMatar) pic.twitter.com/4qF2F6hQwf — Soy Calcio (@SoyCalcio_) November 7, 2021

Num duelo com dois golos, muitas oportunidades e emoção até ao último minuto, tudo acabou empatado no jogo e igual na classificação com alguns contornos de rivalidade à mistura nos marcadores e com essa curiosidade de nenhum dos três avançados veteranos das duas equipas (Ibrahimovic com 40, Dzeko com 35, Giroud com 35), que no total somam 1.222 golos na carreira, terem conseguido marcar esta noite.

???? 35-year-old Olivier Giroud

⚫️ 40 year-old Zlatan Ibrahimović

???? 35-year-old Edin Džeko Three veteran strikers with 1,222 combined career goals. Old Men will decide the Derby della Madonnina. ???? pic.twitter.com/Dj1gJ0AK0T — Squawka Football (@Squawka) November 7, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois de um início a todo o gás com aproximações perigosas nas duas balizas, foi o Inter a inaugurar o marcador ainda dentro do quarto de hora inicial e logo por Hakan Çalhanoglu, médio considerado “traidor” por ter trocado de lado da barricada após quatro anos no AC Milan: Kessié tentou fintar onde não podia, ficou sem a bola, fez falta na área e o turco fez o 1-0 de penálti (11′). No entanto, a vantagem duraria apenas seis minutos, sendo anulada por mais um lance de bola parada onde Tonali colocou num livre lateral para Tomori no centro da área mas Stefan de Vrij, num desvio infeliz, fez o 1-1 num autogolo (17′).

[Clique nas imagens para ver os golos do AC Milan-Inter em vídeo]