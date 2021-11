Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O plano de vacinação obrigatória para empresas com mais de 100 funcionários, proposto pelo governo de Joe Biden, enfrentou o seu primeiro revés este sábado, com o bloqueio de um tribunal de Nova Orleães. Mas isso não significa que o projeto da Casa Branca — que prevê que as empresas obriguem os seus trabalhadores a vacinarem-se contra a Covid-19 ou a submeterem-se a testes semanais — caia por terra. Em primeiro lugar, porque o governo norte-americano vai contestar a decisão do tribunal; em segundo, porque vários juristas consideram que a administração Biden tem margem legal para aplicar esta norma.

A decisão do tribunal de Nova Orleães foi anunciada este sábado, na sequência de uma ação judicial apresentada por alguns estados norte-americanos e empresas. O painel de três juízes considerou que as novas regras impostas às empresas “levam a crer que há questões constitucionais e estatutárias graves” e ordenou que a sua aplicação seja bloqueada.

Em causa, explica o New York Times, está a convicção dos juízes de que a administração Biden terá abusado dos seus poderes executivos e posto em marcha um plano que necessitaria da aprovação do Congresso. O governo norte-americano irá agora apresentar a sua justificação perante o tribunal esta segunda-feira.

O procurador-geral do estado do Louisiana, Jeff Landry, reagiu entusiasticamente à decisão do tribunal: “O Presidente não vai impor atos médicos ao povo americano sem os freios e contrapesos garantidos na nossa Constituição”.

The Court’s action not only halts Biden from moving forward with his unlawful overreach, but also commands the judicious review we sought. @POTUS will not impose medical procedures on the American people without the checks and balances afforded by our Constitution. #lagov #lalege — AG Jeff Landry (@AGJeffLandry) November 6, 2021

Na Casa Branca, porém, mantém-se um clima de otimismo sobre a legalidade da proposta. Um porta-voz do departamento da Justiça, Anthony Coley, reagiu à decisão do tribunal sublinhando que a legislação proposta é uma “ferramenta crítica para manter os locais de trabalho seguros”. “O departamento da Justiça vai defender vigorosamente estas regras em tribunal”, garantiu Coley, citado pela CNN.

Também no departamento do Trabalho se mantém a confiança de que será possível vencer na justiça. Seema Nanda, responsável jurídica daquele ministério, enquadrou a proposta da administração Biden como estando dentro das competências do departamento, que tem “autoridade para agir de forma rápida quando conclui que os trabalhadores estão em risco”.

Uma “meta difícil” para os que contestam proposta em tribunal

A proposta da presidência Biden — que obriga as empresas a assegurarem vacinação para os seus funcionários ou obrigatoriedade de testagem semanal e uso de máscara obrigatório para os não-vacinados — deverá entrar em vigor a 4 de janeiro. A lei prevê multas para as empresas no valor de 14 mil dólares (cerca de 12 mil euros) por cada funcionário em incumprimento.

Ao todo, cerca de 84,2 milhões de trabalhadores deverão ser abrangidos pela medida. Esta não se aplicará a funcionários que trabalhem remotamente ou que apresentem justificações médicas ou religiosas para não serem vacinados.

O Presidente Joe Biden tem defendido a medida como necessária para combater a pandemia de Covid-19. “Embora eu preferisse que estas medidas não fossem obrigatórias, há demasiada gente não-vacinada, o que impede que ultrapassemos de vez esta pandemia”, afirmou em comunicado na semana passada. Atualmente, 70% da população norte-americana está totalmente vacinada contra a Covid-19.

A proposta, porém, tem enfrentado resistência séria, quer por parte de uma série de governadores estaduais republicanos, quer por parte de algumas empresas. A Associação de Camionistas norte-americana, por exemplo, fala numa lei que pode ser “desastrosa” e afetar ainda mais os problemas nas cadeias de produção que se vivem na economia mundial. Já a Associação de Líderes da Indústria de Retalho considera que o prazo dado às empresas para aplicarem as novas normas é insuficiente.

Em termos judiciais, 27 estados já apresentaram ações em tribunais de primeira instância, de acordo com o New York Times. Ainda na passada sexta-feira foi entregue a última ação num tribunal em St. Louis, liderada por responsáveis de 11 estados republicanos.

Isto não significa, porém, que a proposta está condenada ao fracasso. À CNN, o advogado Sean Marotta criticou a decisão do tribunal de Nova Orleães, dizendo que “não há qualquer razão de urgência para que o tribunal tivesse de agir este sábado”. O mesmo jurista explicou ainda que, com tantas ações judiciais a decorrerem ao mesmo tempo, poderá haver decisões contrárias a esta em breve e que, em último caso, o governo pode recorrer diretamente ao Supremo Tribunal.

Outros juristas consideram que o governo norte-americano tem margem de manobra para conseguir avançar com a proposta: “A administração não teria avançado se não achasse que consegue defender isto legalmente”, resumiu à agência Reuters Donald Verrilli, antigo membro do departamento da Justiça. Também o advogado Mark F. Kluger relembrou ao New Tork Times que o ónus da prova está em quem desafia a lei: “O lado que pede para travar a proposta é que tem de provar que esta regra viola a Constituição. Isso é uma meta difícil”.