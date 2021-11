O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou, empatado, no segundo lugar da Grande Final do Challenge Tour, que decorreu no T-Golf & Country Club, em Maiorca, onde lutava pelo estatuto de número um no ‘ranking’.

Depois de uma segunda jornada pouco assertiva no torneio reservado aos 45 primeiros da ‘Corrida para Maiorca’, Melo Gouveia recuperou nos últimos 36 buracos, mas não foi o suficiente para superar o dinamarquês Marcus Helligkilde, que, apesar ter completado a última volta com uma pancada acima do Par 71, somou 276 ‘shots’ (69+67+68+72) e, além de vencer em Maiorca, conquistou o primeiro lugar do ‘ranking’.

O profissional da Quinta do Lago, por sua vez, contabilizou 277 pancadas (67+74+67+69), sete abaixo do Par, e partilhou o segundo lugar do ‘leaderboard’ com mais três jogadores, os franceses Frederic Lacroix e Julien Brun e o alemão Yannick Paul.

Ricardo Melo Gouveia encerrou assim a temporada com dois títulos no Challenge Tour, o Italian Challenge e o Made Esbjerg Challenge, atingindo os cinco na carreira, garantindo o acesso ao European Tour no próximo ano.