Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não foi uma simples vitória e nem sequer foi uma simples goleada. Ganhar ao Sp. Braga, na Luz, por 6-1, não é simples — embora, este domingo, até tenha parecido. O Benfica voltou às vitórias três jogos depois, conseguiu manter a distância para o FC Porto e para o Sporting e parte para a pausa dos compromissos das seleções nacionais com um resultado para lá de positivo na bagagem.

Os encarnados foram eficazes, concretizaram praticamente todas as oportunidades que tiveram e conseguiram capitalizar o golo de Darwin, que surgiu contra a corrente do jogo, para não mais voltar a deixar fugir a dianteira da partida. Com isso, vieram os naturais registos históricos: há 38 anos que o Benfica não marcava quatro golos ao Sp. Braga na primeira parte, há três anos que o Benfica não marcava seis golos ao Sp. Braga e aos mesmos 38 anos que Benfica e Sp. Braga não terminavam uma partida com uma diferença de golos tão larga.

Ainda assim, nem tudo foi positivo. Para além de a equipa de Jorge Jesus ter construído a vitória com base na eficácia e não necessariamente numa exibição globalmente positiva, João Mário, Lucas Veríssimo e Darwin foram todos substituídos com problemas físicos — sendo que a situação do central brasileiro é a mais preocupante, já que o jogador saiu de campo de maca e o treinador, já na flash interview, revelou que se trata de uma lesão “gravíssima”. Sobre o jogo, Jesus destacou a vitória “brilhante” do Benfica.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

⌚️Intervalo: SLB 4-1 SCB ⚠️Há quase 38 anos que o ????Benfica não marcava 4 golos na 1.ª parte frente ao SC Braga! ⏪Foi a 8.ª vez que as águias marcaram 4+ golos nos primeiros 45 minutos frente aos Gverreiros, curiosamente sempre em casa dos encarnados. pic.twitter.com/UUTy738H1D — playmakerstats (@playmaker_PT) November 7, 2021

“Ganhar por 6-1 ao Sp. Braga não é fácil. Recuperação de bola foi muito rápida. O Benfica foi crescendo com os golos. Foi quase tudo bom neste jogo. Infelizmente, nem tudo foi bom. A lesão do Veríssimo é gravíssima. Fica o resultado, a forma como o Benfica acelerou o jogo baralhou a estrutura do Sp. Braga com golos de qualidade. Foi uma resposta à especulação que se verificou à volta do Benfica, a pressionar se algo acontecesse hoje. Estamos preparados para todos estes episódios. Temos uma equipa forte, com jogadores muito experientes, que não vão atrás. Se é para haver share podem inventar alguma coisa para a semana. Podem inventar para vender jornais. Eu estou cá. Podem inventar”, atirou o técnico, claramente numa resposta às notícias sobre alegados desentendimentos que tem tido com alguns elementos do plantel nesta fase de resultados menos positivos.

“Nunca fomos atrás da especulação. O Benfica não ganhava há três jogos. Quis-se criar uma onda negativa mas nós não fomos atrás. Mas não fomos atrás porque sabemos o que nós jogamos e contra quem. Só disse para jogarem o que vinham a jogar. Se continuarmos assim, vamos ganhar ao Sp. Braga. Com o Estoril, podíamos ter ganho por três ou quatro, ao Portimonense por cinco ou seis. Parabéns aos jogadores do Benfica e aos adeptos, é importante que eles não vão atrás desta onda de críticas. Era importante que nestes momentos difíceis, em que querem desestabilizar-nos, não fossem na onda. Todos juntos, como um, o Benfica é muito forte”, terminou Jorge Jesus.