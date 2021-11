Os grupos central e ocidental dos Açores vão estar sob aviso amarelo, emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), devido a precipitação por vezes forte e trovoada.

Segundo o comunicado do IPMA, uma superfície frontal fria com ondulações “deverá provocar um agravamento do estado do tempo, em especial nos grupos ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa)”.

O aviso amarelo para o grupo central vigorará entre as 23h00 deste (mais uma em Lisboa) e as 05h00 de terça-feira, enquanto no grupo ocidental o aviso entra em vigor às 20h00 e estende-se até às 17h00 de segunda-feira.

O aviso amarelo, o terceiro numa escala de quatro, é relativo a situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.