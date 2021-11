Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quase 100 professores foram detidos este domingo em Cartum, no Sudão, segundo o The Guardian. As detenções ocorreram durante o primeiro de dois dias de manifestações e greves contra o golpe militar levado a cabo no país no mês passado.

De acordo com o mesmo jornal, um sindicato de professores garante que centenas de professores estavam reunidos em protesto em frente ao ministério da Educação, quando as forças policiais reagiram com gás lacrimogéneo e espancando muitos dos presentes. Pelo menos 87 pessoas foram detidas.

“Estávamos a organizar um protesto silencioso contra as decisões do [líder do golpe militar, Abdel] Buhran”, explicou à agência France Press Mohamed al-Amin, professor de Geografia. “A polícia apareceu e disparou gás lacrimogéneo contra nós, apesar de estarmos simplesmente parados na rua com alguns cartazes”.

Estes dois dias de protestos coincidem com a visita de mediadores da Liga Árabe, que chegaram ao país este domingo para ajudar a ultrapassar a crise. Buhran liderou um golpe militar no mês passado, colocando o primeiro-ministro Abdalla Hamdok em prisão domiciliária. O Sudão vivia um período de transição desde o golpe que depôs Omar al-Bashir em 2019, com líderes militares e civis a partilharem o poder até às eleições. Os militares, liderados por Buhran, decidiram tomar o controlo total do poder no mês passado, o que tem levado a uma série de protestos populares quase todos os dias.