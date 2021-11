Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na edição deste ano do Carro do Ano alemão, os jurados determinaram os cinco vencedores, em cada uma de outras tantas categorias. Dos veículos Compactos, com preços inferiores a 25 mil euros, aos Performance, os desportivos sem limite de preço, passando pelos modelos que concorrem no segmento Premium (menos de 50.000€), Luxury (mais de 50.000€) e New Energy (sem limite), os germânicos dividiram o mercado em cinco tipos de modelos.

Nos Compactos – que envolvem os veículos do segmento C, os mais vendidos no mercado europeu –, o escolhido foi o Peugeot 308, o que augura um bom futuro para o hatchback francês, que para liderar o segmento tem de conquistar o coração dos automobilistas que tradicionalmente compram os VW Golf, Opel Astra, Audi A3, BMW Série 1 e Mercedes Classe A.

Entre os Premium, o vencedor foi um veículo eléctrico, mas não alemão, uma vez que o Kia EV6 foi o eleito. O novo modelo, que se assume como um misto de carrinha e SUV, o que o posiciona no mercado como um crossover, foi eleito graças à relação que oferece entre sofisticação tecnológica e preço acessível, sem que tenham sido explicados os motivos que aqui levaram o Kia a bater o Hyundai Ioniq 5, com o qual partilha chassi, mecânicas, baterias e software.

Na categoria Performance, o vencedor foi o Porsche 911 GT3, para nos Luxury ser o Audi e-tron GT o mais votado, surgindo como os únicos modelos alemães representados no ranking dos vencedores, sendo que um recorre à conhecida tecnologia dos motores de combustão, enquanto o outro aposta nos eléctricos alimentados por bateria. Tecnologia em que o Grupo Volkswagen, casa-mãe de ambos os fabricantes, aposta claramente e de forma bastante onerosa.

Na categoria reservada às Novas Energias, o vencedor foi o Hyundai Ioniq 5, o irmão do Kia EV6. Mais uma vez, sem explicar as razões que levaram um a bater o outro, tanto mais que esgrimem as mesmas armas. Mas nada disto retira mérito ao grupo sul-coreano, que apostou forte na mobilidade eléctrica e vai garantidamente recolher os frutos, com estes prémios recolhidos na Alemanha a poderem ser um aperitivo do que está por vir.