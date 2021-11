A consultora Oxford Economics Africa considerou esta segunda-feira que as acusações internacionais na Justiça contra o Presidente de Moçambique são um alerta que o sistema judicial está a protegê-lo relativamente ao envolvimento no escândalo das dívidas ocultas.

As ações judiciais internacionais contra Nyusi são um alerta de que há pessoas no sistema judicial moçambicano que o estão a proteger da responsabilização pelo seu alegado envolvimento no escândalo” das dívidas ocultas, lê-se num comentário à evolução do processo judicial em Maputo.