Associações defensoras dos direitos humanos já reuniram mais de 64 mil assinaturas para livrar da pena de morte Nagaenthran K. Dharmalingam. Na plataforma change.org esperam chegar às 75.000 assinaturas numa “petição para que o Presidente [de Singapura] Halimah Yacob perdoe um homem com deficiência intelectual, que foi condenado à morte por um crime não violento”.

O primeiro-ministro malaio, Ismail Sabri Yaakob, escreveu ao homólogo de Singapura, Lee Hsien Loong, pedindo clemência e uma delegação da União Europeia em Singapura também pediu que a execução fosse cancelada, noticiou o jornal The Guardian.

Nagaenthran’s relatives in Ipoh call on the #Singapore government to spare him. He is currently scheduled to be hanged on 10 November for a non-violent drug offence. #SaveNagaenthran #DeathPenalty pic.twitter.com/Ik69JwEN1c

