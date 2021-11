O programa de vigilância informática da empresa israelita NSO Group foi detetado nos telefones móveis de seis ativistas de direitos humanos palestinianos considerados “terroristas” pelo Ministério da Defesa de Israel, revelou esta segunda-feira a organização Frontline Defenders.

A revelação desta ONG irlandesa marca pela primeira vez o uso do polémico programa informático Pegasus desenvolvido pela NSO Group na vigilância de ativistas palestinianos. O programa foi usado contra jornalistas, ativistas de direitos humanos e dissidentes políticos em vários pontos do mundo, nomeadamente em Marrocos, França, México ou Arábia Saudita, desde 2015.

O programa Pegasus consegue introduzir-se nos telemóveis e aceder a toda a informação guardada, vigiando também as comunicações em tempo real.

De acordo com Mohamed al-Maskati, investigador da Frontline Defenders, ainda não se sabe quem introduziu o programa Pegasus nos telefones móveis dos seis ativistas palestinianos. Pouco depois de ter sido detetado o uso de Pegasus nos telemóveis de dois membros do grupo de seis ativistas, o ministro da Defesa de Israel declarou que os indivíduos pertencem a “organizações terroristas”.

Segundo a Frontline Defenders, pelo menos dois dos seis ativistas consideram Israel como o principal suspeito da operação de vigilância e acreditam que a acusação de “terrorismo” foi intencionalmente usada para desacreditar a revelação.

Até ao momento, no caso concreto dos seis ativistas palestinianos, Israel não forneceu provas sobre a acusação de “terrorismo”. De acordo com a Frontline Defenders, três dos seis trabalham para grupos ligados à sociedade civil, mas os outros três pediram para que se manterem no anonimato.

As primeiras denúncias sobre o programa de vigilância desenvolvido em Israel partiram do grupo Citizen Lab, da universidade canadiana de Toronto, e de relatórios da Amnistia Internacional. Estas últimas revelações sobre o uso do programa informático surgem numa altura em que a atividade da empresa NSO Group tem sido fortemente criticada, sobretudo nos Estados Unidos.