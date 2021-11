Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro fala pela primeira vez desde que o Orçamento do Estado para 2022 foi chumbado no Parlamento e garante que o Governo esteve “a negociar até ao último minuto”. Em entrevista à RTP, dada na residência oficial de primeiro-ministro, António Costa reafirma que “o Governo fez tudo para ir ao encontro dos parceiros”, mas recusa entrar em “processo de intenções” sobre o que levou o BE e PCP a votarem contra a proposta do Governo que acabou por conduzir à dissolução da Assembleia da República quando o Governo “foi ao limite do limite” na negociação.

Sobre as negociações concretas, Costa diz que “houve dois pontos que bloquearam a negociação”: o aumento do salário mínimo e a sustentabilidade da Segurança Social. “O que nos era proposto pelo PCP [no salário mínimo] era subir mais no próximo ano do que nos quatro anos da legislatura anterior. Era muito fácil para mim dizer sim, mas era responsável?”. Aqui, o primeiro-ministro socialista fala nas dificuldades que as empresas teriam em acompanhar este aumento depois da crise pandémica. “É preciso ser realista e ver se há condições”, afirma.

“As reservas da Segurança Social aumentaram em 22 anos, foi essa força que permitiu responder como respondemos a esta crise”, disse Costa dando exemplo do layoff. “Se enfraquecermos a Segurança Social hoje perdemos capacidade de resposta a crise que possa surgir”, argumenta.

“Não vou querer andar a abrir feridas que importa sarar”, diz sobre o que motivou o PCP e o BE a votar contra o Orçamento. “Tenho-os ouvido e não vou responder. O país não quer tricas políticas quer que nos concentremos a governar”, atira afirmando ainda que “os portugueses sentem que os políticos não tiveram respeito pelo sofrimento” que tiveram nos últimos anos. Ainda assim, Costa admite que “se tivesse havido vontade, o Orçamento não tinha chumbado”.

O Presidente da República avisou em privado que diria em público que se não houvesse Orçamento dissolveria a Assembleia da República. “Ninguém pode dizer que foi enganado pelo Presidente da República”, disse ainda Costa sobre os partidos que votaram contra o Orçamento mesmo sabendo que a consequência direta eram eleições antecipadas. “Não é possível apontar o dedo ao Presidente”, afirma dizendo que, tendo em conta as circunstâncias, “restava-lhe escolher a menos má de todas as más soluções”.

Sobre a possibilidade de governar em duodécimos, Costa admitiu que esteve em cima da mesa e que estava “preparado” para essa solução. “Quem governa tem a obrigação de estudar e analisar todas as soluções e informar quem de direito estudámos e informámos o Presidente da República”, disse assumindo que seria um caminho “difícil”.

Sobre cenários pós-eleitorais, Costa é questionado sobre se a “geringonça” é reeditável e responde que “há muitas formas de estar na vida, há quem olhe para portas e veja fechaduras e há quem olhe para a porta e veja a maçaneta para a abrir”. “Em eleições temos de ter humildade de perceber que quem escolhe os resultados são os portugueses” e que “depois destas eleições “nada será como dantes” — sem explicar o que quer dizer com isto.

“O referencial de estabilidade é o PS”, afirma Costa que atira aos partidos de esquerda: “Se optaram por ser partidos de protesto, tenho de aceitar”. O líder do PS entende que “esta geringonça acabou” e volta a apontar aos eleitores que, em 2019, escolheram dar força à geringonça e votaram no BE e PCP. “Foi um desperdício de oportunidades”, diz falando da maioria de esquerda ao mesmo tempo que se dirige à câmara para pedir aos portugueses: “Que nos deem força para podermos governar de forma estável os próximos quatro anos.”

Fala muito por cima a direita, dizendo que esses partidos “têm primeiro de se arrumar a si próprios”. Recusa “imiscuir-se em questões internas”, mas lembra que quando o PSD precisou “procurou o Chega” para governar, referindo-se ao Governo Regional dos Açores.

Esquiva-se a falar do pedido de maioria absoluta, mas recorda o seu papel como presidente da Câmara de Lisboa que teve duas maiorias absolutas (em 2009 e em 2013): “O António Costa foi sempre o mesmo, com ou sem maioria. A única coisa que mudou foi a forma como os outros se relacionavam comigo.”

Para Costa é importante “estabilidade política” e garante que mesmo que tenha maioria absoluta “não deixará de dialogar”. Diz que se isso acontecer, não deixará de haver fiscalização ao Governo e conclui: “Claramente não é perigoso”. “Com maioria ou sem maioria não deixarei de dialogar. E não deixarei de dialogar com o PSD”, afirma ainda sobre este capítulo.

Mas sem maioria? Aí Costa diz que procurará “um entendimento duradouro com os parceiros”, referindo-se ao PCP e ao BE. “Não havendo maioria estável e duradoura do PS, tem de haver um entendimento duradouro”, diz sem detalhar se é obrigatório que isto passe por um acordo escrito com esses mesmos parceiros, lembrando que os acordos em 2015 não impunham a viabilização de orçamentos por parte dos partidos que os assinaram: PCP, BE e PEV.”

Questionado sobre as matérias que o Governo pode legislar, porque não foi demitido, Costa diz que o Executivo “fará tudo o que é normal fazer para aumentar o salário mínimo” para 750 euros, mas que vai negociar na concertação social que já está convocada para esse efeito. O mesmo para o aumento dos funcionários públicos e para a atualização automática das pensões. Já sobre o aumento extraordinário das pensões, Costa diz: “Não devemos fazer”, “o Governo tem legitimidade política limitada”. “O Governo deve fazer decisões correntes. Outra coisa são medidas de natureza extraordinária”, diz enquadrando neste grupo o aumento extra das pensões. E anuncia que se ganhar eleições, esse aumento será aplicado de forma retroativa a partir de 1 de janeiro.