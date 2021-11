Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os músicos Travis Scott e Drake vão ser processados por um dos participantes do concerto no Astroworld que matou, pelo menos, oito pessoas e deixou várias pessoas feridas, noticiou o Daily Mail que teve acesso à queixa.

Kristian Paredes, de 23 anos, de Austin (Texas), processou os rappers por ter ficado “gravemente ferido” e exige mais de um milhão de dólares. O homem considera os músicos culpados pelo incidente por terem incitado a audiência à situação caótica que se originou e por não terem parado mesmo com o desenrolar dos acontecimentos.

A queixa por negligência segue contra os rappers, mas também contra a produtora de eventos Live Nation Entertainment Inc. e a empresa que gere o estádio onde decorreu o festival, Harris County Sports and Convention Corporation.

O caos que poderia gerar-se durante o concerto da megaestrela local era esperado pelos organizadores e pelas autoridades locais. Horas antes do concerto de Travis Scott, o chefe da polícia de Houston, Troy Finner, que conhece o músico, alertou-o para “a energia da audiência”, disse uma fonte ao The New York Times.

A Polícia e Departamento de Bombeiros de Houston estão a investigar o que aconteceu no concerto, que começou às 21 horas com a audiência a entrar no recinto completamente descontrolada e com o músico a manter a atuação, pelo menos, mais meia hora depois dos incidentes mais graves, como pessoas feridas.

Algumas testemunhas, que assistiam ao concerto e foram levadas pela multidão, contam que pediram ajuda aos seguranças contratados pela produtora, mas que estes não os ajudaram, e que os profissionais de saúde que estavam no local não estavam preparados para lidar com uma situação deste tipo. Uma enfermeira entre os feridos contou que nem sequer estavam a fazer o suporte básico de vida corretamente.