Estudante português de 20 anos desaparecido na República Checa. MNE está acompanhar o caso

Em atualização

Tomás Alcaravela, um jovem de 20 anos que estuda medicina na Universidade Karlova em Plzeň (República Checa), está desaparecido desde a passada sexta-feira. O alerta foi dado pela associação de estudantes da faculdade que representa os estudantes internacionais. Ao Observador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) indicou estar a par do caso e a recolher mais informações, tendo contactado já a Embaixada Portuguesa em Praga.

“Através da Embaixada em Praga e do Gabinete de Emergência Consular, estamos em contacto com a respetiva família”, notificou o MNE, que também diz estar acompanhar “todas as diligências que as autoridades policiais checas estão a realizar para identificar o paradeiro desse cidadão”.

De acordo com a associação de estudantes, Tomás Alcaravela está desaparecido desde as 5h00 da madrugada de sábado, tendo sido visto pela última vez no seu apartamento depois de ter estado, alegadamente, numa festa numa discoteca. De manhã já não estava no local.