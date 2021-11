Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sergey Savelyev, homem que revelou vários vídeos de abusos sexuais na cadeia russa de Saratov, diz, em entrevista ao The Guardian, que “estava sempre com medo”.

O bielorrusso foi responsável por uma fuga de vídeos e fotografias que revelam vários casos de violência, abusos sexuais e violações em Saratov, aos quais conseguiu ter acesso por ser administrador da rede interna do estabelecimento prisional, partilhadas no site Gulagu.net. Durante os dois anos em que era responsável pela manutenção do sistema informático, o homem recolheu dois terabytes de ficheiros.

O antigo recluso diz não ter sido alvo de abusos na prisão, onde esteve mais de sete anos devido a crimes relacionados com droga.

Sergei fugiu para França, onde pediu asilo político, uma vez que é procurado pelas autoridades russas pela fuga dos documentos. Apesar de se sentir seguro no país, continua preocupado com a sua família, que está na Bielorrússia. O delator diz que optou por revelar a sua identidade como forma de proteção:

Enquanto a minha identidade apenas fosse conhecida pelos serviços de segurança, o meu assassinato não iria causar qualquer comoção. Agora é muito mais difícil matarem-me”, disse o bielorrusso.

O responsável do Gulagu.net, Vladimir Osechkin, destacou a importância da informação divulgada:

“Este tipo de fuga de informação secreta é inédita na história recente do país, e no espaço pós-soviético”, disse Vladimir Osechkin, que escreveu, também, uma carta a Putin, onde pediu ao chefe de Estado russo para “acabar com o sistema de tortura”, disse Vladimir ao The Guardian.

Sergei Savelyev garante que o sistema prisional russo está “montado para a tortura”, e que será difícil fazer um levantamento realista das condições de abuso e violência presentes nas prisões:

“Parece que o sistema precisa de ser destruído e reconstruído do zero”, disse Sergei.

A divulgação dos documentos no site Gulagu.net encorajou outras pessoas a partilhar com o mundo os abusos que acontecem nas prisões russas—outros delatores partilharam vídeos de situações semelhantes em pelo menos quatro outras prisões do país, e mais de 400 reclusos da prisão de Saratov apresentaram queixas de tortura, extorsão e abuso sexual.

O homem que causou problemas às autoridades russas demarca-se de comparações com Edward Snowden — delator de práticas invasivas de vigilância por parte da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos — e garante que não vai abandonar este processo: