Mais de de ano e meio depois, esta segunda-feira, os EUA vão reabrir as fronteiras terrestres e aéreas aos estrangeiros que tenham a vacinação completa contra a Covid-19.

As restrições tinham sido impostas ainda era Donald Trump presidente dos EUA e foram mantidas por Joe Biden até agora, depois de a UE ter reaberto fronteiras aos americanos com vacinação, no início do verão. A decisão surge também após os EUA terem atingindo 70% da população adulta totalmente vacinada.

Esta reabertura abrange viagens não essenciais, como turismo, a partir dos 26 estados europeus do espaço Schengen (Portugal incluído), o Reino Unido, Irlanda, Brasil, China, Irão, África do Sul e Índia.

Os passageiros devem, além da vacinação completa, apresentar um teste negativo feito três dias antes da viagem. Os que estejam totalmente inoculados não terão de cumprir quarentena à chegada, embora devam dar uma informação de contacto.

O Departamento de Segurança Interna antevê que os tempos de espera na alfândega sejam “prolongados” devido ao esperado aumento do volume de viajantes.