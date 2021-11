Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, admitiu que o ritmo de vacinação em Portugal “está abaixo” do ideal, indicando que — das 700 mil pessoas elegíveis — apenas 42% foi vacinada com a dose de reforço contra a Covid-19. Esta semana, o ritmo vai ser “mais intenso” com a inoculação dos profissionais de saúde a começar já esta semana.

Em entrevista à RTP3 esta segunda-feira, a responsável sinalizou que as pessoas na faixa etária dos 80 ou mais anos — em que se começou a administrar a dose de reforço contra a Covid-19 em simultâneo com a vacina da gripe — não respondem às mensagens SMS e também têm mais dificuldades de locomoção. “Temos de ir ter com essas pessoas”, sublinhou Graça Freitas, que diz ainda que falta uma “grande fatia” ser vacinada.

Para fazer face a estes problemas, a diretora-geral da Saúde disse que a estratégia tem de ser “local” — e este vai ser o vértice pelo qual a campanha de vacinação se vai guiar. Algumas das entidades que vão ajudar a inoculação dos mais idosos são a GNR e os centros de saúde locais.

Uma vez que vai haver mais pessoas a ser inoculadas, Graça Freitas admitiu que podem ser reabertos, ou mesmo abertos, alguns centros de vacinação. “É um processo dinâmico”, caracterizou, acrescentando que poderão ser alocados mais profissionais de saúde para o efeito. “É a administração regional de saúde que faz essa gestão.”

Sobre a possível meta de 2,3 milhões de pessoas vacinadas até o Natal, Graça Freitas indicou que o número será “inferior”, explicando que há pessoas que não podem ser inoculadas, dado que recuperaram da doença há pouco tempo ou levaram a vacina há menos de seis meses. A estimativa é que 1,5 milhões de pessoas levem a dose de reforço em combinação com a da gripe até ao final do ano. “Queremos chegar ao Natal com a imunidade do mais frágeis no auge”, frisou, mencionando que o processo de vacinação nos lares está praticamente terminado.

Os profissionais de saúde também vão começar a ser vacinados já esta semana, reiterou Graça Freitas, que disse que cada hospital terá a sua própria gestão para tratar do assunto.

Questionada pelos jornalistas sobre se haverá um vazio na liderança da campanha de vacinação após a saída do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, Graça Freitas rejeitou a ideia, justificando que entidades como a Direção-Geral da Saúde (DGS), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e o ministério da Saúde estão unidos para conseguir gerir o processo.

Graça Freitas aproveitou ainda para lançar dois apelos. O primeiro, apelar a vacinação para “toda a gente” que possa ser inoculada, quer respondendo aos SMS, quer deslocando-se ao regime casa aberta. Já o segundo, passa por aproveitar para consciencializar que, mesmo que alguém não possa tomar a dose de reforço contra a Covid-19, não existe qualquer pré-indicação para tomar a vacina da gripe. “Não há inverno sem gripe”, rematou.