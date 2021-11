Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tornou-se viral nas redes sociais o vídeo de uma mulher a ser violentamente agredida pelo companheiro na casa onde vive o casal no Entroncamento, distrito de Santarém. A vítima, identificada nas redes sociais como Yolanda, surge com o rosto e as mãos ensanguentadas num vídeo captado pelo próprio agressor, a quem a mulher chama David. O homem faz questão que a mulher mostre para a câmara do telemóvel, alegadamente dela, os ferimentos que lhe causou.

O caso foi denunciado pela ativista Francisca de Magalhães Barros, que em declarações ao Observador explica ter sido alertada por uma amiga da vítima. De acordo com os relatos que recebeu, o ataque aconteceu na noite de sábado: o agressor terá enviado o vídeo para alguém que, por sua vez, o encaminhou para a amiga de Yolanda às 23h26. O pai da vítima e uma segunda amiga dirigiram-se para a casa onde vive o casal enquanto chamavam as autoridades, que terão demorado 40 minutos a chegar ao local.

Ao Observador, a Polícia de Segurança Pública (PSP) confirma ter recebido um alerta para o caso, mas afirma que o agressor fugiu antes da chegada dos agentes, sem que estes tenham conseguido localizá-lo nas buscas que desencadearam de seguida. Esta não foi o primeiro episódio de violência doméstica entre os membros do casal que obrigaram à intervenção do casal, tanto que o suspeito já foi detido em situações anteriores. O Ministério Público foi informado pela PSP de todas as ocorrências, garantem as autoridades.

Segundo os relatos que chegaram a Francisca de Magalhães Barros, e que foram partilhados com o Observador, Yolanda foi transferida para o Hospital de Abrantes e a médica que a assistiu apresentou queixa às autoridades. Recebeu alta por volta das cinco da manhã de domingo, mas voltou já ao longo do dia, após visitar a amiga que denunciou o caso — a violência doméstica é um crime público, qualquer pessoa o pode denunciar — , por ter começado a sangrar do nariz e por ter desenvolvido coágulos na boca. De acordo com a amiga, vai ser submetida a uma cirurgia na sequência dos murros que recebeu na zona do tórax.