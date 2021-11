Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um novo recorde de captação de grandes investimentos foi atingido já este ano. Até outubro, a AICEP – Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal contratualizou 1.233 milhões de euros, ultrapassando o recorde anterior, registado em 2019, ano em que atingiu os 1.172 milhões de euros.

Em 2020, o ano em que a pandemia fechou a economia, os grandes investimentos contratualizados pela AICEP ficaram nos 287 milhões de euros.

Luís Castro Henriques, presidente da AICEP, já tinha dado indicações de que o investimento contratualizado pelo organismo poderia voltar a ficar acima dos mil milhões. E dados até outubro, divulgados esta segunda-feira, 8 de novembro, por Luís Castro Henriques na Conferência anual “Exportações & Investimento” 2021, que decorreu em Coimbra.

Os investimentos contratualizados este ano permitem a criação de 2.615 postos de trabalho.

Segundo revelou o mesmo responsável, no investimento contratualizado, “a média do PT2020 foi 1,5 vezes superior à do QREN”. A média do QREN (entre 2008 e 2014) foi de 593 milhões de euros. E segundo acrescentou a média de criação de postos de trabalho no ciclo PT 2020 foi cerca de três vezes superior à média do QREN.

Nos cinco anos entre 2015 e 2020, o investimento contratualizado atingiu os 4,2 mil milhões de euros, sendo as regiões Norte e Centro “as mais impactadas, atingindo quase 70% do montante total de investimento contratualizado com a AICEP”.

Para a região Norte foram canalizados 1.650 milhões, o que permitiu a criação ou manutenção de mais de 10 mil postos de trabalho. Já para o Centro foram contratualizados 1.298 milhões de euros com a criação de 4.177 empregos.

Os dados da AICEP, a que o Observador teve acesso, revelam que “Portugal está a diversificar a origem do seu IDE [investimento direto estrangeiro], reforçando, ao mesmo tempo, as geografias ‘tradicionais’ e altamente competitivas”. Alemanha e França garantem o maior número de projetos estrangeiros, seguindo-se Espanha, Estados Unidos da América e Brasil.

Os investimentos que passam pela AICEP são os que superam os 25 milhões de euros, nacionais e estrangeiros.