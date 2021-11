Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de se ter lesionado com gravidade frente ao Sporting de Braga, o central brasileiro do Benfica vai ter de ser operado, e não estando disponível o resto da época, anunciou o clube esta segunda-feira.

Lucas Veríssimo sofreu uma “entorse grave do joelho direito”, que provocou uma “rotura do ligamento cruzado anterior”, de acordo com um comunicado publicado no site do Benfica, e partilhado nas redes sociais:

“O atleta Lucas Veríssimo, durante o jogo de dia 7 de novembro de 2021, sofreu entorse grave do joelho direito com lesão multiligamentar. Após realização de exames complementares de diagnóstico confirma-se rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo. O atleta será submetido a intervenção cirúrgica e a período prolongado de reabilitação, não voltando à competição durante a presente época.”, diz o comunicado.

📄 O Sport Lisboa e Benfica esclarece a situação do atleta. — SL Benfica (@SLBenfica) November 8, 2021

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, já tinha alertado para uma lesão “gravíssima” do jogador na conferência de imprensa depois do encontro.