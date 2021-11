José Sá e Gonçalo Guedes foram chamados à seleção portuguesa, face à indisponibilidade de Anthony Lopes, João Mário e Rafa para os jogos com a República da Irlanda e Sérvia, informou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Na nota divulgada no sítio oficial na Internet, o organismo revelou que, depois de “analisados os relatórios médicos, e tendo em conta o tempo de recuperação previsto, o selecionador nacional decidiu dispensar o guarda-redes do Lyon e os dois jogadores do Benfica”, os quais são substituídos pelo guardião do Wolverhampton e pelo avançado do Valência.

Portugal defronta a República da Irlanda na quinta-feira, em Dublin, e no domingo recebe a Sérvia, no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dois últimos encontros do Grupo A de qualificação para o Mundial2022.