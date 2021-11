A concelhia de Guimarães do PAN afirmou esta segunda-feira que o “piquete de intervenção rápida” para socorro de animais em “situações urgentes” não está a funcionar, depois de prometido numa reunião com a Câmara Municipal de Guimarães, em julho.

Em comunicado, o partido lamentou o facto de a autarquia não ter ainda esclarecido as razões para o facto o Centro de Recolha Oficial Animal de Guimarães (CROA) ter socorrido um animal atropelado a 30 de outubro, uma hora e meia depois da primeira chamada a dar conta do acidente, com o responsável pela tarefa a demonstrar desagrado por ter de fazer o resgate.

“Para quando o piquete de intervenção rápida prometido numa reunião de julho? E como pode o executivo, que se autodenomina sustentável e amigo do ambiente, tratar ainda os seus animais como coisas, continuando a não ter, para além do horário diurno habitual, uma equipa preparada para este tipo de resgate?”, questiona o PAN, lamentando não ter ainda recebido esclarecimentos da autarquia.

Contactada pela Lusa, Isabel Rodrigues, um dos membros da comissão concelhia do partido, afirmou já ter recebido “várias situações de queixa” relacionadas com resgates do CROA e lamentou o que considera a incapacidade do município em acorrer a “situações urgentes”.

“Recebemos várias situações de queixa, de algumas pessoas que se identificam e de outras que não. Em julho, reunimos com o CROA. Achámos de extrema importância haver um piquete de intervenção e resgate de animais em situação grave, de intervenção rápida, pois foi atropelado e está em sofrimento. Foi-nos garantido no canil, e eu estava lá, em julho, que existe um piquete de intervenção para situações urgentes”, acrescentou.

No caso mais recente, o cidadão que “atropelou acidentalmente” o animal e uma outra cidadã que presenciou o caso ligaram à PSP de Guimarães e obtiveram o contacto de um funcionário do CROA, que, na hora em que chegou ao local, alegou não ter de “fazer aquele serviço”.

“Não foi muito simpática a resposta do outro lado e ainda menos simpática quando chegou. O que foi dito quando chegou ao local é que não teria de fazer aquele serviço. Estava a fazer o serviço, porque teve a boa vontade de o fazer”, frisou a responsável.

Isabel Rodrigues lamentou ainda que o canil e o gatil não estejam a funcionar por 24 horas e que o horário entre as 03h00 e as 07h00 não tenha atendimento.

A Lusa tentou ouvir a Câmara Municipal de Guimarães, mas não obteve reações até ao momento.