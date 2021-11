Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Está em marcha uma operação da Polícia Judiciária (PJ) em que participam mais de 200 inspetores em mais de 100 buscas em todo país. Segundo a TVI24, a PJ tem mandados de detenção para comandos e ex-comandos com suspeitas de terem criado uma associação criminosa a envolver as missões portuguesas da ONU, na República Centro Africana (RCA). É a maior operação do ano da PJ, que já deteve mais de dez pessoas.

Em causa estão suspeitas de tráfico de diamantes, ouro e droga que seriam transportados da República Centro Africana para a Europa em aviões militares. Também sob investigação está um alegado esquema de branqueamento de capitais, nomeadamente através da compra de bitcoins. A investigação é da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ e está a ser liderada pelo juiz Carlos Alexandre.

A estação televisiva avança que sob investigação estão, por exemplo, o regimento de Comandos, no quartel da Carregueira, que seria a base dos principais suspeitos do esquema, que duraria há vários anos.

Os militares aproveitariam a não fiscalização da carga transportada por aviões militares para montarem um negócio ilícito. A partir de Portugal, os diamantes em bruto seriam depois transportados por via terrestre para Antuérpia e Bruxelas, na Bélgica, onde seriam vendidos a preços milionários. É daí que surge o segundo crime em causa: branqueamento de capitais, através de testes de ferro para a abertura de contas bancárias e da compra de bitcoins, uma moeda virtual.

Portugal tem feito parte de vários contingentes da ONU em operações de paz na República Centro Africana e terá sido nesse contexto que os crimes de tráfico tiveram lugar. As suspeitas recaem sobre militares e ex-militares que estiveram nas missões militares naquele país, alguns dos quais são agora agentes da PSP ou militares da GNR. Além da Grande Lisboa, há buscas no Porto, em Bragança e Vila Real.

Segundo a CMTV, a investigação já dura há cerca de um ano. Os detidos poderão ser amanhã presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, podendo ir depois para o estabelecimento prisional de Évora, a única prisão para polícias e militares.

A extração de pedras preciosas na RCA é muitas vezes feita com recurso a trabalho forçado de crianças.