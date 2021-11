Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um agente da polícia francesa foi esfaqueado em Cannes, no sul de França, à frente da esquadra e o alegado atacante foi “neutralizado”, disse esta segunda-feira o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin.

No Twitter, Darmanin revelou que iria “imediatamente” para o local ainda esta manhã. “Ofereço o meu apoio à polícia nacional e à cidade de Cannes”, escreveu. Segundo a AFP, que cita fontes policiais, o atacante alegava agir “em nome do profeta”, com a investigação a colocar em cima da mesa a hipótese de terrorismo. O polícia sobreviveu devido ao coleta à prova de balas.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021

Tudo terá acontecido pelas 6h30 desta segunda-feira. Segundo a BFM TV, citada pela Reuters, uma fonte policial disse que o atacante abriu a porta de um carro da polícia que estava estacionado à frente de uma esquadra e esfaqueou o agente ao volante. Ainda terá tentado atacar um segundo agente no carro, mas um terceiro disparou e feriu-lo com gravidade. Não é conhecida ainda mais informação sobre o suspeito.

A Reuters escreve que o ataque acontece numa altura em que os eleitores receiam o aumento da violência e de atos terroristas à medida que se aproximam as eleições presidenciais no país, marcadas para abril.