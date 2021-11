Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os condutores portugueses têm revelado uma menor tendência para adquirir automóveis eléctricos, preferindo modelos com mecânicas híbridas plug-in (PHEV), que são mais poluentes, mas igualmente mais versáteis. Basta ver que, se tivermos em conta os 10 primeiros meses do ano, os portugueses adquiriram 12.915 unidades PHEV, contra apenas 9807 veículos 100% eléctricos. Mas esta tendência parece estar a mudar.

Tradicionalmente, os condutores nacionais têm revelado preferência por veículos equipados com mecânicas PHEV, em que o motor principal a combustão (quase sempre a gasolina) usufrui da ajuda de uma unidade eléctrica alimentada por uma pequena bateria, destinada a assegurar-lhe uma média de 50 km em modo eléctrico, para depois, registar consumos similares aos conseguidos pelos concorrentes equipados com apenas motores a gasóleo. As explicações são várias, da versatilidade da solução à maior oferta de modelos, o que era real pelo menos até meados de 2021, mas a realidade é que os PHEV têm continuamente aliciado mais clientes do que os modelos 100% eléctricos.

Se analisarmos os dados das vendas referentes a 2021, publicados pela Associação de Utilizadores de Veículos Eléctricos (UVE), de Janeiro a Agosto foram sempre os PHEV a liderar o mercado, ultrapassando claramente os 100% eléctricos. Mas em Setembro e Outubro, a situação começou a inverter-se, sem que eléctricos e PHEV tenham passado a beneficiar de ajudas adicionais. A única alteração foi mesmo a introdução no mercado de mais veículos eléctricos, alguns deles com preços mais competitivos e, sobretudo, com melhores características técnicas.

Analisando ao pormenor, em Setembro, os consumidores nacionais adquiriram 1551 eléctricos, contra apenas 1197 unidades PHEV. Outubro veio confirmar esta tendência, com os eléctricos a transaccionarem 1715 modelos, ultrapassando 1334 veículos com mecânicas PHEV.

Nas vendas de eléctricos, durante o mês de Outubro, o líder foi a Peugeot, com 288 unidades, à frente da Hyundai com 204, a Renault com 143, a Mazda com 94 e a Audi com 89. Estes valores colocam a Peugeot à frente da concorrência nas vendas relativas aos 10 primeiros meses do ano, com 1161 veículos 100% a bateria, ultrapassando a Tesla, que até aqui liderava com 1047 unidades, mas que apenas entrega veículos no final de cada trimestre e assim continuará até que a Gigafactory Berlim comece a produzir. A Nissan foi a 3ª no ranking das vendas de Janeiro a Outubro, com 902 unidades, à frente da Hyundai (777) e da Renault (733).

Entre os PHEV, Outubro favoreceu a BMW, com 347 unidades, à frente da Mercedes (263), Volvo (175), Peugeot (95) e Kia (57). No acumulado dos 10 meses, a Mercedes continua a liderar este segmento, com 3259 veículos, ultrapassando a BMW (2851), Volvo (1766), Peugeot (823) e Renault (585).