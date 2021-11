Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma adolescente da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América foi resgatada na quinta-feira pela polícia após utilizar sinal gestual conhecido na plataforma social Tik Tok por representar sinais de violência doméstica.

Segundo a polícia do condado de Laurel, no Estado do Kentucky, citada pela CNN, a rapariga de 16 anos tinha sido dada como desaparecida pelos pais na terça-feira, dia 4 de novembro.

Na quinta-feira, um motorista contactou a linha de emergência 911 para avisar que havia uma adolescente a precisar de ajuda, após reparar nos sinais gestuais que fazia, enquanto viajava nas traseiras de um carro numa autoestrada interestadual do Kentucky.

“O responsável pela chamada estava atrás do Toyota e reparou numa passageira que fazia sinais de socorro (…). O condutor que alertou para a situação reparou igualmente que o condutor do veículo era do sexo masculino”, explicou a polícia de Laurel, em nota publicada no Facebook. divulgando a foto do suspeito detido.

O sinal, popularizado no Tik Tok, consiste em colocar a palma da mão virada para a câmara, dedos a apontar para cima, e de seguida contrair o polegar, fechando posteriormente os restantes dedos em torno do polegar.

Segundo a imprensa norte-americana, a jovem terá acompanhado inicialmente o homem, de 61 anos, de livre vontade, e ambos deslocaram-se para o Estado de Ohio, onde residiam familiares do suspeito. Assim que os familiares dele descobriram que a rapariga era menor, e que a polícia tinha reportado o seu desaparecimento, os dois voltaram outra vez para a estrada.

O homem responsável pela chamada telefónica de socorro, segundo o Lexington Herald leader, continuou a seguir o carro onde se encontrava a jovem, enquanto transmitia informações às autoridades relativas à localização e descrição do veículo.

O detido foi acusado na quinta-feira de aprisionamento ilegal e posse de material pornográfico com menores.