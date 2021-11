Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Repsol anunciou um plano para instalar 610 pontos de carregamento elétrico na sua rede de postos em Portugal e Espanha. O investimento de 42,5 milhões de euros será operacionalizado até ao final de 2023 e irá contemplar 33 estações em Portugal e 557 em Espanha, refere a petrolífera em comunicado.

A instalação vai contemplar 18 postos ultrarápidos e 592 rápidos e vai privilegiar as estações localizadas ao longo dos corredores do Atlântico e do Mediterrâneo. A potência instalada nos pontos de carregamento será de 50 kW e 180 kW (kilowatt). A Repsol garante que a eletricidade disponibilizada será de origem renovável.

A Repsol tem já disponível na sua rede 350 unidades de carregamento, das quais 70 são rápidas. A empresa espanhola tem como meta alcançar 1.000 pontos de carregamento elétrico na sua rede de postos até final do próximo ano, no quadro do objetivo de se tornar uma empresa neutra em carbono até 2050.

Este investimento conta com o financiamento do ICO, um programa da Comissão Europeia, de 40,7 milhões de euros, ao qual se junta uma subvenção de cinco milhões de euros de outra iniciativa europeia, a Connecting Europe Facility.