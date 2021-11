O último colapso parcial do cone do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, deixou à vista um novo rio de lava onde foi encontrado um mineral valioso, a olivina. Segundo o jornal espanhol, ABC, esta é uma das descobertas mais recentes entre os materiais magmáticos expelidos pelo vulcão.

Numa publicação do twitter, o Instituto Vulcanológico das Canárias (Involcan), sublinha que é normal os vulcões produzirem materiais como este cristal de olivina das lavas mais recentes.

A veces los volcanes pequeños producen gigantes, como este cristal de olivino de las lavas más recientes / Sometimes small volcanos produce giants, like this olivine crystal from the most recent lava #cristalografia #crystallography pic.twitter.com/ZH1GIUAg1Y

— INVOLCAN (@involcan) November 6, 2021