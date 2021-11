Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Alec Baldwin, o ator norte-americano que disparou uma arma de fogo no set do filme “Rust” — o que acabou por vitimar a diretora de fotografia, Halyna Hutchins — defendeu esta terça-feira, nas redes sociais, que “todos os filmes ou séries que usem armas, sejam elas falsas ou verdadeiras, devem ter um polícia no set”.

Para o ator, este agente da polícia deve ser “contratado pelo produtor” e deve ter a tarefa de “monitorizar especificamente as armas” durante as filmagens.

No set do filme”Rust” havia uma responsável (que não era polícia) por controlar e fiscalizar o estado das armas — Hannah Gutierrez-Reed. No entanto, de acordo com o que avançou esta terça-feira o Los Angeles Times, havia outra pessoa que também desempenhava uma função idêntica e que servia de mentor à jovem de 24 anos.

Esse mentor — Seth Kenney — será dono de uma loja de armas e foi contratado em setembro para ajudar nas filmagens. Terá sido ele que sugeriu o nome de Hannah Gutierrez-Reed para o cargo, apesar da falta de experiência da jovem, que tinha estado apenas na rodagem de outra longa-metragem.

No entanto, de acordo com alguns testemunhas, Seth Kenney nunca foi visto no set — nem entendem que papel é este que tinha nas gravações do filme “Rust”. No entanto, de acordo com o jornal, também foi este homem que fez com que o revólver Colt .45 entrasse no set.

De recordar que o advogado que representa Hannah Gutierrez-Reed sugeriu que alguém pode ter colocado, de forma deliberada, balas reais dentro de uma caixa com munições falsas.

Jason Bowles assegurou, contudo, que não quer acusar ninguém de “homicídio”, mas acredita que alguém tenha feito isso para “causar um acidente” em ambiente controlado no set — nomeadamente um ex-funcionário descontente com as condições de trabalho.