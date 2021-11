Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O governo francês suspendeu esta terça-feira a administração da vacina da Moderna aos menores de 30 anos, quer se trate “da primeira vacinação”, quer seja um “reforço vacinal”, noticia o Le Parisien.

A decisão surge após a Alta Autoridade Francesa para a Saúde ter desaconselhado a administração da vacina da Moderna para pessoas com menos de 30 anos, com base num estudo que constatou que aumenta ligeiramente o risco de miocardite e pericardite para esta população.

O ministério da Saúde francês determinou que esta recomendação deve ser “levada em conta”. A partir de agora, as pessoas com menos de 30 anos vão receber a vacina da Pfizer.

Conduzido pela estrutura Epi-Phare, que associa a Assurance maladie (Cnam) e a Agence du médicament (ANSM), um grande estudo publicado esta segunda-feira centrou-se em pessoas com idades entre os 12 e os 50 anos hospitalizadas em França por miocardite ou pericardite entre 15 de maio e 31 de agosto, ou seja, 919 casos de miocardite e 917 casos de pericardite.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A miocardite e a pericardite são inflamações do coração. O primeiro afeta o miocárdio, o músculo principal do coração, e o segundo o pericárdio, a membrana que envolve o coração.

Como demonstrado pelos relatórios de farmacovigilância, os resultados do estudo francês confirmam que as vacinas Pfizer e sobretudo a Moderna aumentam o risco de estas doenças ocorrerem nos 7 dias seguintes à vacinação, e mais frequentemente em homens com menos de 30 anos de idade.

A partir de agora, a vacina Moderna, “que parece ser ligeiramente mais eficaz”, pode ser utilizada para a vacinação primária e para a administração de uma meia dose de reforço em indivíduos com mais de 30 anos de idade”.

Também a Suécia e a Finlândia suspenderam a administração da vacina da Moderna a pessoas com menos de 30 anos pelos mesmos motivos.