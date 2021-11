Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois da primeira entrevista do primeiro-ministro pós-chumbo do Orçamento do Estado, os parceiros de negociação foram aos Passos Perdidos na Assembleia da República deixar a mesma mensagem: António Costa só quer a maioria absoluta e é esse o motivo do chumbo do Orçamento. De uma só vez, PCP e BE afastam as culpas pelo chumbo dos ombros e colocam-na do lado dos socialistas.

O Bloco de Esquerda diz que António Costa “está está mais preocupado em ambições políticas e maioria absoluta que resolver os problemas do país”. O líder parlamentar bloquista fez questão de notar que o discurso de problemas na aplicação do PRR — em consequência da dissolução da Assembleia — não tem adesão à realidade e que “as obrigações de calendário que dependiam da Assembleia já foram cumpridas”.

Já o comunista João Oliveira diz que ficou por explicar o que é “ir ao limite” — a expressão que Costa usou logo no início da entrevista — e que o “Governo recusou respostas às dificuldades”. “O que o primeiro-ministro” ontem [segunda-feira] disse foi que o reforço da votação do PS, com maioria absoluta ou sem ela, o reforço será o sinal à esquerda para que não reivindiquem o que tinham andado a reivindicar”, apontou o líder parlamentar comunista.

Ao discurso de Costa sobre o fim da geringonça e a ponte que estendeu à direita, Pedro Filipe Soares diz que a “tentativa de fazer acusações aos partidos à esquerda serve para perpetuar o que foi iniciado no debate orçamental” e nota que na entrevista Costa falou “de forma clara e viva voz” da “ambição de maioria absoluta”.

“O BE nunca faltou a nenhum diálogo para medidas à esquerda, sempre fizemos de forma séria e sensata para com as contas públicas”, apontou.

Consideram os bloquistas que Costa “repetiu uma acusação sobre uma das medidas que o BE colocou em cima da mesa sem enquadrar financeiramente”, referindo-se à eliminação do fator de sustentabilidade e repetindo que no Bloco a escolha serão “sempre as pessoas” e não “dar borlas fiscais à EDP”.

“Essa medida não só é sustentável como é necessária para responder. Em 2022 teria um custo em linha com aquilo que o Governo aceitou que a EDP não pagasse de imposto com a venda de barragens. Não se compreende como se coloca em cima da mesa uma suspeição sobre uma medida tão fundamental como a eliminação do corte das pensões quando seria uma medida de escolha humana nas escolhas públicas que estão à disposição”, afirmou o bloquista.

Já João Oliveira aproveitou a ocasião para chamar o eleitorado da CDU: “O reforço da CDU é essa lição que se dá ao PS que o caminho tem de ser fazer avançar as medidas que estávamos a defender, só assim se dá resposta aos problemas que o país tem”.

Também no Twitter, Catarina Martins reagiu ao que considera ser “um momento infeliz da entrevista” de Costa quando acusou a líder do Bloco de “todos os dias dizer que é preciso tirar António Costa da liderança do PS para poder haver entendimento à esquerda” e diz depois das eleições é com Costa que espera “negociar soluções” depois de as debater na campanha eleitoral.

“Depois das eleições é com António Costa que espero negociar soluções. E vou debatê-las na campanha, mesmo que isso atrapalhe o apelo à maioria absoluta”, escreveu a líder dos bloquistas.