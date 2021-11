Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa altura em que está a lançar os seus novos veículos eléctricos, nomeadamente a berlina i4 e o SUV iX, a BMW anunciou uma forma diferente de produzir electricidade para alimentar os modelos alimentados exclusivamente por bateria. Associou-se à California Bioenergy, que desenvolve projectos ligados a centros de produção leiteira na região e que aproveita os excrementos produzidos pelos bovinos para gerar energia.

Em colaboração com o fabricante de lacticínios Bar 20 Dairy, a BMW decidiu participar no desenvolvimento de tecnologia que permite recolher o metano resultante da decomposição dos excrementos das vacas, que é simultaneamente uma fonte muito importante de gases com efeito estufa. O processamento do metano captura o hidrogénio, que depois é utilizado pelas fuel cells existentes nas quintas de animais para gerar electricidade, suficiente para recarregar 17.000 veículos eléctricos por ano.

A solução criada pela California Bioenergy tem-se revelado altamente eficiente na produção de energia, chegando a atingir o dobro da electricidade a partir da mesma quantidade de gás (metano). Com a vantagem do produto que resta da geração do hidrogénio ser muito menos poluente, o que torna esta forma de produzir energia muito mais interessante para o ambiente.

Uma vez confirmada a validade desta solução, a California Bioenergy espera que estes novos “biodigestores” possam passar a equipar as propriedades com animais, seja para a produção de lacticínios ou de carne para consumo. Além de gerarem energia, de que este tipo de empresas necessita, a produção de electricidade representa uma fonte de rendimento adicional para os empresários.