Em vez de marcar presença num debate no parlamento, Boris Johnson visitou um hospital e está a motivar polémica por ter sido visto a percorrer os corredores sem máscara.

O primeiro-ministro viajou para Hexham, no nordeste da Inglaterra, para visitar um centro de diagnóstico do NHS [Sistema Nacional de Saúde britânico], o que o impediu de ir ao debate de emergência sobre a tentativa de mudar regras na suspensão do deputado Owen Paterson.

O secretário de saúde, Jonathan Ashworth, condenou veemente a atitude de Johnson na sua conta de Twitter, criticando-o por ser “demasiado cobarde para comparecer no parlamento para defender as desprezíveis peripécias do governo corrupto dos últimos dias”.

So not only is Boris Johnson too cowardly to turn up to Parliament to defend the sleazy corrupt government shenanigans of recent days.

He’s now irresponsibly parading round a hospital without a mask.

Patients and NHS staff deserve better than this. pic.twitter.com/wrrtcmrlZm

— Jonathan Ashworth (@JonAshworth) November 8, 2021