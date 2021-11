Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A construção de um porta-aviões de última geração na China foi registada por imagens de satélite capturadas pelo Centro para Estratégia e Estudos Internacionais (CSIS, em inglês), de Washington, a 23 de outubro, noticia a CNN. O navio está em estado avançado de produção e deve estar operacional em fevereiro, de acordo com o CSIS:

Tendo em conta a informação disponível, e observando o progresso em Jiangnan, os autores estimam que o Type 003 (modelo do navio) vai ser lançado num período entre três a seis meses”, dizia o relatório.

De acordo com os analistas, falta apenas instalar alguns componentes, como o sistema de armamento e o radar, para o navio estar operacional. No entanto, apenas estará pronto em 2024, por ter de passar por vários testes, segundo o Departamento da Defesa norte-americano. Este será o terceiro porta-aviões da marinha chinesa, e o que mais se aproxima do nível de tecnologia presente nas embarcações norte-americanas. Os Estados Unidos têm, neste momento, 11 navios desta categoria na sua frota.

O novo gigante do arsenal naval chinês vai ter um comprimento de 315 metros, e uma largura de 74 metros (estimativa do CSIS).

A China tem, neste momento, a maior marinha do mundo, segundo a CNN, e esta novidade na sua frota reforça este estatuto. Matthew Funiole, membro do Projeto China do CSIS, diz que o novo Type 003 aumenta a capacidade de combate e o prestígio diplomático do país:

A China quer ter uma marinha de classe mundial. Quer mostrar ao mundo que tem uma marinha de classe mundial, e tentar convencer países da região e do resto do mundo que está ao mesmo nível dos Estados Unidos.”, disse Matthew.

O país tem apostado no reforço da sua capacidade militar e naval, e construiu, como revelam imagens capturadas por satélite no passado domingo, réplicas de porta-aviões norte-americanos, alegadamente para usar como alvos em exercícios militares.