Hwang Dong-hyuk, escritor, diretor e criador da série da Netflix “Squid Game” confirmou a realização de uma segunda temporada.

Tem havido tanta pressão, tanta procura e tanto amor para a realização de uma segunda temporada que quase sinto que vocês quase não me deixam alternativa”, disse o criador sul-coreano quando questionado pela Associated Press esta terça-feira, num evento da Netflix em Los Angeles.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021