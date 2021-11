Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A publicação deste direito de resposta e retificação do PAN – Pessoas-Animais-Natureza relativo ao artigo “PAN só aceita acordo depois das eleições com lugar no Governo” é efetuada por efeito de deliberação do Conselho Regulador da ERC (art.º 27, n.º 4, da lei de Imprensa).

“Direito de Resposta e de Retificação – O PAN – Pessoas – Animais – Natureza vem por esta via esclarecer o título da notícia publicada pelo Observador no dia 07 de novembro de 2021, onde é referido que o PAN só aceita acordo depois das eleições com lugar no Governo. Esta é uma informação que não corresponde à verdade, não só porque a decisão de acordos pós-eleitorais é única e exclusivamente da responsabilidade da Comissão Política Nacional do partido, mas também porque essa é uma decisão que ainda não está tomada, ao contrário do que sugere o título deste artigo. O PAN é um partido que trabalha com base no diálogo com todas as forças políticas, desde que se baseiem nos princípios de um estado de direito democrático, no sentido de fazer avançar as causas que são de todos, sejam elas causas sociais, ambientais ou relativas à proteção animal.”

Nota editorial

O Observador mantém a informação que publicou. Apesar de a decisão não estar tomada formalmente, o Observador falou com várias fontes da direção do PAN que relataram a existência, neste momento, de uma orientação no partido no sentido de rejeitar soluções futuras tipo ‘geringonça’ e de apenas admitir o apoio a um governo se o partido fizer parte dele.