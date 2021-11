O valor total de títulos emitidos pelos setores residentes na economia diminuiu 2.200 milhões de euros em setembro, para 486.300 milhões, sobretudo devido à desvalorização e amortização de títulos de dívida pública, segundo o BdP.

De acordo com as estatísticas de emissões de títulos atualizadas esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP), para o decréscimo de 2.200 milhões de euros registado em setembro “contribuíram, sobretudo, a desvalorização e a amortização de títulos de dívida pública, com um impacto de 3.800 milhões de euros“.

Segundo o banco central, em setembro, “as amortizações de títulos superaram as emissões em 800 milhões de euros”.

Uma análise por setor institucional mostra que as administrações públicas amortizaram mais 2.100 milhões de euros do que emitiram, enquanto as sociedades financeiras e as sociedades não financeiras emitiram mais títulos do que amortizaram.

Do total de 310.600 milhões de euros de títulos de dívida vivos no final de setembro de 2021, 33.300 milhões de euros (10,7%) seriam amortizados nos 12 meses seguintes.

“Destacavam-se as administrações públicas, com amortizações de 2.300 milhões de euros de títulos de dívida em novembro de 2021, e as sociedades não financeiras, com amortizações de 4.500 milhões de euros em outubro de 2021”, refere o BdP.

De acordo com o banco central, “este último valor corresponde, em larga medida, a papel comercial, um instrumento de financiamento de curto prazo muito utilizado pelas empresas portuguesas e que é habitualmente objeto de renovação, isto é, de uma amortização acompanhada de uma nova emissão, igualmente de curto prazo”.

“É, por isso, previsível que se registe sistematicamente um valor elevado de amortizações calendarizadas para os 30 dias após o fim do mês”, acrescenta.

A próxima atualização das estatísticas de emissões de títulos será feita pelo BdP em 10 de dezembro.