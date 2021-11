Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nagaenthran K. Dharmalingam, o homem malaio prestes a ser executado em Singapura, viu a audiência de recurso e a própria execução adiadas por tempo indeterminado depois de ter testado positivo para o coronavírus SARS-CoV-2, noticiou o jornal The Guardian.

O homem tinha a execução marcada para dia 10 de novembro, apesar dos apelos das associações de direitos humanos e da família para que essa pena não fosse cumprida, alegando as incapacidades mentais de Dharmalingam. O recurso teria lugar esta terça-feira à tarde.

O malaio estava preso desde abril de 2009, quando tinha 21 anos, por tentar fazer entrar em Singapura 42,72 gramas de heroína (diamorfina) presos numa coxa. Crime punido com pena de morte no país, exceto nos casos de deficiência comprovada.

Salientamos que as penas de morte não devem ser executadas em pessoas com deficiências psicossociais e intelectuais graves”, escreveram os especialistas em Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU).

“Estamos preocupados que o sr. Nagaenthran a/l K Dharmalingam não tenha tido acesso a uma acomodação do processo de acordo com a sua deficiência durante o seu interrogatório”, acrescentam os especialistas em comunicado. “Estamos igualmente preocupados com o facto de os últimos 11 anos no corredor da morte terem, alegadamente, causado uma maior deterioração da sua saúde mental.”