O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, reuniu esta segunda-feira com membros das forças armadas para abordar questões de bullying e assédio, assim como o comportamento na Academia Militar de Sandhurst, onde morreu uma mulher queniana em 2012, noticiou o The Times.

Num comunicado que seguiu a reunião — onde nenhuma mulher esteve presente —, explicava-se que todos os soldados e oficiais vão receber treino sobre o que é consentimento sexual com vista a acabar com os comportamentos inapropriados com as mulheres. O treino será dado pela Real Polícia Militar (RMP), incluindo na referida academia militar.

O exército está empenhado em erradicar as ofensas sexuais. São uma coisa totalmente intolerável. Tudo o que pudermos fazer para reduzir estes comportamentos é um passo positivo e é por isso que o fazemos”, disse Jonathan Codd, capitão da RMP.

A formação será obrigatória e dividida em duas partes: primeiro, para ajudar a perceber o que é o consentimento e quando é realmente dado; depois, para evitar o uso indevido de imagens e partilha de pornografia por vingança.