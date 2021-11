Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O festival Lisb-On, ancorado sobretudo em propostas de música de dança e eletrónica, mudou de nome. De 2022 em diante passará a chamar-se “Jardim Sonoro”, nome pelo qual já era conhecido o espaço em que o festival se realiza — o Parque Eduardo VII, em Lisboa — durante os dias do evento.

A novidade foi dada pela organização do festival de música, no mesmo dia em que é revelado o cartaz da edição do próximo ano. Aquela que seria a sétima edição do Lisb-On, mas que passa a ser a primeira edição do “Jardim Sonoro”, decorrerá no primeiro fim de semana de setembro, dias 2, 3 e 4, uma sexta-feira, sábado e domingo.

Depois de dois anos de paragem, começamos em 2022 uma nova etapa como Jardim Sonoro mas no sítio de sempre, o Parque Eduardo VII. Esta que seria a 7ª edição do festival, será na verdade a 1ª com este novo conceito e acontecerá no primeiro fim de semana de setembro, nos dias 2, 3 e 4″, refere um comunicado enviado à imprensa.

Sobre o “novo conceito”, lê-se no comunicado que o festival terá como slogan a expressão “Blend with Nature” e que será “cada vez mais misturado na natureza, cada vez mais verde, cada vez mais camuflado em vegetação e folhagem de futuro”.

O cartaz de 2022 inclui, entre outras, atuações do DJ e produtor musical norte-americano DVS1 (nome artístico de Zak Khutoretsky), do pioneiro e histórico do techno de Detroit Jeff Mills e do músico e produtor britânico Kamaal Williams, que se tem dedicado à fusão entre ritmos jazzísticos e música eletrónica e que se apresentará em Lisboa para um concerto.

Artistas como Margaret Dygas, Amulador, CVLT, João Tenreiro, Sam the Kid (em formato DJ set), Pedro Tenreiro, Sonja Moonear e Pedro Ricciardi vão também atuar no festival, tal como a banda portuguesa Yakuza que se apresentará em concerto.

O festival promoverá ainda colaborações de Caroline Lethô com Enkõ, de Craig Richards com Nicolas Lutz, de Cravo com Diana Oliveira, de Mary B com Luísa, de Ze Salvador com Jesterr e de Rui Maia com Rai, entre outras. Acontecerão ainda showcases de editoras como a bloop Recordings e a O/B.

A organização do festival promete manter “a diversidade e qualidade” da programação eclética, sobretudo virada para os estilos “ambient, techno, disco e house” mas fazendo também “paragens pelo jazz, soul, funk, pop e hip-hop”.

Tal como acontecia no Lisb-On, a primeira edição do Jardim Sonoro terá artistas, DJ, bandas e produtores musicais a apresentarem-se em formato de DJ sets, live acts e concertos. Pode consultar todo o cartaz na imagem que se segue:

Até aqui conhecido como Lisb-On, o festival recebeu nos últimos anos DJs, produtores, coletivos e artistas como Carl Craig, Marcel Dettmann, Moodymann, Róisín Murphy, Kerri Chandler e Mr. Fingers (Larry Heard).

Todd Terje, Nina Kraviz, Tony Allen, DJ Koze, Amp Fiddler, Move D, Jungle, Herbert, DJ Harvey, Marcos Valle, Gerd Janson e Nicolas Jaar foram outros dos artistas que passaram pelo Lisb-On.